Ripplebids（XRPB-SOL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.40% 涨跌幅（1D） +10.49% 漲跌幅（7D） -17.61% 漲跌幅（7D） -17.61%

Ripplebids（XRPB-SOL）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，XRPB-SOL 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。XRPB-SOL 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，XRPB-SOL 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.40%，过去 24 小时内变动为 +10.49%，过去 7 天内累计变动为 -17.61%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ripplebids（XRPB-SOL）市场信息

市值 $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 总供应量 999,864,505.638292 999,864,505.638292 999,864,505.638292

Ripplebids 的当前市值为 $ 6.56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。XRPB-SOL 的流通量为 999.86M，总供应量是 999864505.638292，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.56K。