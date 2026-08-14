Rigby 今日价格

Rigby (RIGBY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 20.47%。当前 RIGBY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RIGBY。

Rigby 目前市值在 $ 18,545.24 排名第 #-，流通供应量为 999.81M RIGBY。过去 24 小时内，RIGBY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RIGBY 在过去一小时内波动了 +0.23%，过去7 天内波动了 -38.03%。过去一天，总交易量达到 --。

Rigby（RIGBY）市场信息

市值 $ 18.55K$ 18.55K $ 18.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.55K$ 18.55K $ 18.55K 流通量 999.81M 999.81M 999.81M 总供应量 999,810,767.101183 999,810,767.101183 999,810,767.101183

Rigby 的当前市值为 $ 18.55K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RIGBY 的流通量为 999.81M，总供应量是 999810767.101183，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.55K。