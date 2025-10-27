Ridotto（RDT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00304827 $ 0.00304827 $ 0.00304827 24H最低价 $ 0.00632932 $ 0.00632932 $ 0.00632932 24H最高价 24H最低价 $ 0.00304827$ 0.00304827 $ 0.00304827 24H最高价 $ 0.00632932$ 0.00632932 $ 0.00632932 历史最高 $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 最低价 $ 0.00293954$ 0.00293954 $ 0.00293954 涨跌幅（1H） +0.19% 涨跌幅（1D） +9.79% 漲跌幅（7D） +102.57% 漲跌幅（7D） +102.57%

Ridotto（RDT）当前实时价格为 $0.00631538。过去 24 小时内，RDT 的交易价格在 $ 0.00304827 至 $ 0.00632932 之间波动，市场活跃度显著。RDT 的历史最高价为 $ 1.51，历史最低价为 $ 0.00293954。

从短期表现来看，RDT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.19%，过去 24 小时内变动为 +9.79%，过去 7 天内累计变动为 +102.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ridotto（RDT）市场信息

市值 $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M 流通量 314.76M 314.76M 314.76M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Ridotto 的当前市值为 $ 1.99M, 它过去 24 小时的交易量为 --。RDT 的流通量为 314.76M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.16M。