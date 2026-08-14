REVOX 今日价格

REVOX (REX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.49%。当前 REX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 REX。

REVOX 目前市值在 $ 41,557 排名第 #-，流通供应量为 2.02B REX。过去 24 小时内，REX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.081399，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，REX 在过去一小时内波动了 -1.20%，过去7 天内波动了 -12.70%。过去一天，总交易量达到 --。

REVOX（REX）市场信息

市值 $ 41.56K$ 41.56K $ 41.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 41.56K$ 41.56K $ 41.56K 流通量 2.02B 2.02B 2.02B 总供应量 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

REVOX 的当前市值为 $ 41.56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。REX 的流通量为 2.02B，总供应量是 3000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 41.56K。