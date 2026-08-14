RAXOL 今日价格

RAXOL (RAXOL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.37%。当前 RAXOL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RAXOL。

RAXOL 目前市值在 $ 857,412 排名第 #-，流通供应量为 1.00B RAXOL。过去 24 小时内，RAXOL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00100109（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00409227，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RAXOL 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +14.21%。过去一天，总交易量达到 $ 38.40K。

RAXOL（RAXOL）市场信息

市值 $ 857.41K$ 857.41K $ 857.41K 成交量（24H） $ 38.40K$ 38.40K $ 38.40K 完全稀释市值 $ 857.41K$ 857.41K $ 857.41K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

RAXOL 的当前市值为 $ 857.41K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 38.40K。RAXOL 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 857.41K。