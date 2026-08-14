Ramses 今日价格

Ramses (RAM) 今日实时价格为 $ 0.01185411，过去 24 小时内变化了 3.85%。当前 RAM 兑 USD 的汇率为 $ 0.01185411 每 RAM。

Ramses 目前市值在 $ 594,572 排名第 #-，流通供应量为 50.16M RAM。过去 24 小时内，RAM 的交易价格在 $ 0.01161674（低点）和 $ 0.01237132（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04126834，而历史最低价为 $ 0.00764825。

短期表现方面，RAM 在过去一小时内波动了 -0.16%，过去7 天内波动了 -11.70%。过去一天，总交易量达到 $ 4.89K。

Ramses（RAM）市场信息

市值 $ 594.57K$ 594.57K $ 594.57K 成交量（24H） $ 4.89K$ 4.89K $ 4.89K 完全稀释市值 $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M 流通量 50.16M 50.16M 50.16M 总供应量 235,179,277.7133519 235,179,277.7133519 235,179,277.7133519

Ramses 的当前市值为 $ 594.57K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.89K。RAM 的流通量为 50.16M，总供应量是 235179277.7133519，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.79M。