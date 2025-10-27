Qubitcoin（QTC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.81 $ 1.81 $ 1.81 24H最低价 $ 2.25 $ 2.25 $ 2.25 24H最高价 24H最低价 $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 24H最高价 $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 历史最高 $ 8.77$ 8.77 $ 8.77 最低价 $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 涨跌幅（1H） -0.80% 涨跌幅（1D） -7.51% 漲跌幅（7D） -22.12% 漲跌幅（7D） -22.12%

Qubitcoin（QTC）当前实时价格为 $2.03。过去 24 小时内，QTC 的交易价格在 $ 1.81 至 $ 2.25 之间波动，市场活跃度显著。QTC 的历史最高价为 $ 8.77，历史最低价为 $ 1.32。

从短期表现来看，QTC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.80%，过去 24 小时内变动为 -7.51%，过去 7 天内累计变动为 -22.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Qubitcoin（QTC）市场信息

市值 $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M 流通量 2.31M 2.31M 2.31M 总供应量 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

Qubitcoin 的当前市值为 $ 4.71M, 它过去 24 小时的交易量为 --。QTC 的流通量为 2.31M，总供应量是 2308250.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.71M。