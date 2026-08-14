Pwease 今日价格

Pwease (PWEASE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.92%。当前 PWEASE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PWEASE。

Pwease 目前市值在 $ 747,036 排名第 #-，流通供应量为 999.86M PWEASE。过去 24 小时内，PWEASE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.053377，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PWEASE 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 +18.00%。过去一天，总交易量达到 $ 74.70K。

Pwease（PWEASE）市场信息

市值 $ 747.04K$ 747.04K $ 747.04K 成交量（24H） $ 74.70K$ 74.70K $ 74.70K 完全稀释市值 $ 747.04K$ 747.04K $ 747.04K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 总供应量 999,861,066.059727 999,861,066.059727 999,861,066.059727

Pwease 的当前市值为 $ 747.04K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 74.70K。PWEASE 的流通量为 999.86M，总供应量是 999861066.059727，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 747.04K。