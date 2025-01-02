pumpBTC 价格 (PUMPBTC)
今天 pumpBTC (PUMPBTC) 的实时价格为 95,957 USD。目前其市值为 $ 510.19M USD。PUMPBTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
pumpBTC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.41K USD
- pumpBTC 当天价格变化为 +3.48%
- 其循环供应量为 5.32K USD
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今天内，pumpBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3,226.13。
在过去30天内，pumpBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3,113.7086930000。
在过去60天内，pumpBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +38,014.2003759000。
在过去90天内，pumpBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +34,183.69025828022。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +3,226.13
|+3.48%
|30天
|$ +3,113.7086930000
|+3.24%
|60天
|$ +38,014.2003759000
|+39.62%
|90天
|$ +34,183.69025828022
|+55.34%
pumpBTC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.23%
+3.48%
+0.32%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
PumpBTC serves as a Liquid Restaking Solution for Babylon. PumpBTC aims to help BTC holders maximize yields through Babylon's liquid staking - essentially rebuilding WBTC with native yield. By abstracting complexities, PumpBTC facilitates effortless collaboration between users and Babylon node operators. Users can stake into Babylon with a single action through PumpBTC, immediately receiving liquidity tokens without waiting periods. Our mission is to bring DeFi into the Bitcoin ecosystem, driven by an ecosystem-centric approach and supported by seasoned DeFi experts and industry-leading partners.
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|1 PUMPBTC 兑换 AUD
A$153,531.2
|1 PUMPBTC 兑换 GBP
￡76,765.6
|1 PUMPBTC 兑换 EUR
€92,118.72
|1 PUMPBTC 兑换 USD
$95,957
|1 PUMPBTC 兑换 MYR
RM428,927.79
|1 PUMPBTC 兑换 TRY
₺3,388,241.67
|1 PUMPBTC 兑换 JPY
¥15,074,844.7
|1 PUMPBTC 兑换 RUB
₽10,794,202.93
|1 PUMPBTC 兑换 INR
₹8,228,312.75
|1 PUMPBTC 兑换 IDR
Rp1,547,693,331.71
|1 PUMPBTC 兑换 PHP
₱5,556,869.87
|1 PUMPBTC 兑换 EGP
￡E.4,870,777.32
|1 PUMPBTC 兑换 BRL
R$596,852.54
|1 PUMPBTC 兑换 CAD
C$138,178.08
|1 PUMPBTC 兑换 BDT
৳11,466,861.5
|1 PUMPBTC 兑换 NGN
₦148,310,179.63
|1 PUMPBTC 兑换 UAH
₴4,040,749.27
|1 PUMPBTC 兑换 VES
Bs4,893,807
|1 PUMPBTC 兑换 PKR
Rs26,743,215.9
|1 PUMPBTC 兑换 KZT
₸50,370,708.01
|1 PUMPBTC 兑换 THB
฿3,286,527.25
|1 PUMPBTC 兑换 TWD
NT$3,156,025.73
|1 PUMPBTC 兑换 CHF
Fr86,361.3
|1 PUMPBTC 兑换 HKD
HK$745,585.89
|1 PUMPBTC 兑换 MAD
.د.م970,125.27