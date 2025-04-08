PUMPBTC

PumpBTC 是 Babylon 上的流动性质押协议，它使 BTC 持有者能够参与 Babylon 质押，同时保持流动性以获得额外奖励。我们的新平台 BTC-fi Yield Vault 旨在提供 CeFi 级别的安全性以及以 BTC 计价的可扩展 DeFi 回报。

币种名称PUMPBTC

排名No.1011

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.55%

流通供应量285,000,000

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0.285%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.23385128396045374,2025-04-23

最低价0.026659353975538883,2025-04-08

所属公链ETH

简介PumpBTC 是 Babylon 上的流动性质押协议，它使 BTC 持有者能够参与 Babylon 质押，同时保持流动性以获得额外奖励。我们的新平台 BTC-fi Yield Vault 旨在提供 CeFi 级别的安全性以及以 BTC 计价的可扩展 DeFi 回报。

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