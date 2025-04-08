PumpBTC 是 Babylon 上的流动性质押协议，它使 BTC 持有者能够参与 Babylon 质押，同时保持流动性以获得额外奖励。我们的新平台 BTC-fi Yield Vault 旨在提供 CeFi 级别的安全性以及以 BTC 计价的可扩展 DeFi 回报。
币种名称PUMPBTC
排名No.1011
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.55%
流通供应量285,000,000
最大供应量1,000,000,000
总供应量1,000,000,000
流通率0.285%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.23385128396045374,2025-04-23
最低价0.026659353975538883,2025-04-08
所属公链ETH
简介PumpBTC 是 Babylon 上的流动性质押协议，它使 BTC 持有者能够参与 Babylon 质押，同时保持流动性以获得额外奖励。我们的新平台 BTC-fi Yield Vault 旨在提供 CeFi 级别的安全性以及以 BTC 计价的可扩展 DeFi 回报。
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