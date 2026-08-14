Predictions 今日价格

Predictions (PRDT) 今日实时价格为 $ 1.071，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PRDT 兑 USD 的汇率为 $ 1.071 每 PRDT。

Predictions 目前市值在 $ 25,711,259 排名第 #-，流通供应量为 24.00M PRDT。过去 24 小时内，PRDT 的交易价格在 $ 1.065（低点）和 $ 1.072（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.26，而历史最低价为 $ 0.997561。

短期表现方面，PRDT 在过去一小时内波动了 +0.04%，过去7 天内波动了 -0.04%。过去一天，总交易量达到 $ 28.81K。

Predictions（PRDT）市场信息

市值 $ 25.71M$ 25.71M $ 25.71M 成交量（24H） $ 28.81K$ 28.81K $ 28.81K 完全稀释市值 $ 64.28M$ 64.28M $ 64.28M 流通量 24.00M 24.00M 24.00M 总供应量 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0

Predictions 的当前市值为 $ 25.71M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 28.81K。PRDT 的流通量为 24.00M，总供应量是 60000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 64.28M。