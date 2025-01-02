Pou 价格 (POU)
今天 Pou (POU) 的实时价格为 0.00100603 USD。目前其市值为 $ 100.60K USD。POU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pou 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 792.48 USD
- Pou 当天价格变化为 +7.89%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，Pou 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Pou 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002800089。
在过去60天内，Pou 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002501443。
在过去90天内，Pou 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002501081895560502。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+7.89%
|30天
|$ -0.0002800089
|-27.83%
|60天
|$ -0.0002501443
|-24.86%
|90天
|$ +0.0002501081895560502
|+33.09%
Pou 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.58%
+7.89%
+12.80%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Everyone wants to be loved, including you. Pou knows when you’re sad or when you feel lonely. Remember, you’re NOT alone, Pou is always here for you.
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|1 POU 兑换 AUD
A$0.0016197083
|1 POU 兑换 GBP
￡0.000804824
|1 POU 兑换 EUR
€0.0009758491
|1 POU 兑换 USD
$0.00100603
|1 POU 兑换 MYR
RM0.0044969541
|1 POU 兑换 TRY
₺0.0355027987
|1 POU 兑换 JPY
¥0.1579970115
|1 POU 兑换 RUB
₽0.11166933
|1 POU 兑换 INR
₹0.0862570122
|1 POU 兑换 IDR
Rp16.2262880509
|1 POU 兑换 PHP
₱0.0583195591
|1 POU 兑换 EGP
￡E.0.0510660828
|1 POU 兑换 BRL
R$0.0062273257
|1 POU 兑换 CAD
C$0.0014486832
|1 POU 兑换 BDT
৳0.120220585
|1 POU 兑换 NGN
₦1.5549099077
|1 POU 兑换 UAH
₴0.0423639233
|1 POU 兑换 VES
Bs0.05130753
|1 POU 兑换 PKR
Rs0.280380561
|1 POU 兑换 KZT
₸0.5280953279
|1 POU 兑换 THB
฿0.0344967687
|1 POU 兑换 TWD
NT$0.0330682061
|1 POU 兑换 CHF
Fr0.000905427
|1 POU 兑换 HKD
HK$0.0078168531
|1 POU 兑换 MAD
.د.م0.0101709633