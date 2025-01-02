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PoolTogether 价格 (POOL)

USD

PoolTogether (POOL) 实时价格图表

$1.002
$1.002$1.002
+5.10%(1D)

今天 PoolTogether (POOL) 的价格

今天 PoolTogether (POOL) 的实时价格为 1.002 USD。目前其市值为 $ 6.99M USD。POOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
PoolTogether 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 19.00K USD
- PoolTogether 当天价格变化为 +5.14%
- 其循环供应量为 6.97M USD

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PoolTogether (POOL) 价格表现 USD

今天内，PoolTogether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04905239
在过去30天内，PoolTogether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2038997856
在过去60天内，PoolTogether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.0234999220
在过去90天内，PoolTogether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6919336483535043

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.04905239+5.14%
30天$ +0.2038997856+20.35%
60天$ +2.0234999220+201.95%
90天$ +0.6919336483535043+223.16%

PoolTogether (POOL) 价格分析

PoolTogether 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.951607
$ 0.951607$ 0.951607

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 53.98
$ 53.98$ 53.98

-0.11%

+5.14%

-6.56%

PoolTogether (POOL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 6.99M
$ 6.99M$ 6.99M

$ 19.00K
$ 19.00K$ 19.00K

6.97M
6.97M 6.97M

什么是PoolTogether (POOL)

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PoolTogether (POOL) 资源

官网

大家还在问：关于 PoolTogether (POOL) 的其他问题

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POOL 兑换为当地货币

1 POOL 兑换 AUD
A$1.6032
1 POOL 兑换 GBP
0.8016
1 POOL 兑换 EUR
0.96192
1 POOL 兑换 USD
$1.002
1 POOL 兑换 MYR
RM4.47894
1 POOL 兑换 TRY
35.3706
1 POOL 兑换 JPY
¥157.44426
1 POOL 兑换 RUB
112.73502
1 POOL 兑换 INR
85.9215
1 POOL 兑换 IDR
Rp16,161.28806
1 POOL 兑换 PHP
58.02582
1 POOL 兑换 EGP
￡E.50.87154
1 POOL 兑换 BRL
R$6.23244
1 POOL 兑换 CAD
C$1.44288
1 POOL 兑换 BDT
119.739
1 POOL 兑换 NGN
1,548.68118
1 POOL 兑换 UAH
42.19422
1 POOL 兑换 VES
Bs51.102
1 POOL 兑换 PKR
Rs279.2574
1 POOL 兑换 KZT
525.97986
1 POOL 兑换 THB
฿34.3185
1 POOL 兑换 TWD
NT$32.95578
1 POOL 兑换 CHF
Fr0.9018
1 POOL 兑换 HKD
HK$7.78554
1 POOL 兑换 MAD
.د.م10.13022