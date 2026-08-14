Polymarket USD 今日价格

Polymarket USD (PUSD) 今日实时价格为 $ 0.999946，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 PUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.999946 每 PUSD。

Polymarket USD 目前市值在 $ 174,237,100 排名第 #-，流通供应量为 461.01M PUSD。过去 24 小时内，PUSD 的交易价格在 $ 0.999055（低点）和 $ 1.001（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.071，而历史最低价为 $ 0.988297。

短期表现方面，PUSD 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -0.01%。过去一天，总交易量达到 $ 79.75K。

Polymarket USD（PUSD）市场信息

市值 $ 174.24M$ 174.24M $ 174.24M 成交量（24H） $ 79.75K$ 79.75K $ 79.75K 完全稀释市值 $ 174.24M$ 174.24M $ 174.24M 流通量 461.01M 461.01M 461.01M 总供应量 461,007,811.661698 461,007,811.661698 461,007,811.661698

Polymarket USD 的当前市值为 $ 174.24M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 79.75K。PUSD 的流通量为 461.01M，总供应量是 461007811.661698，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 174.24M。