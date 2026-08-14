Polymarket PreStocks 今日价格

Polymarket PreStocks (POLYMARKET) 今日实时价格为 $ 144.7，过去 24 小时内变化了 2.08%。当前 POLYMARKET 兑 USD 的汇率为 $ 144.7 每 POLYMARKET。

Polymarket PreStocks 目前市值在 $ 697,326 排名第 #-，流通供应量为 4.82K POLYMARKET。过去 24 小时内，POLYMARKET 的交易价格在 $ 139.43（低点）和 $ 145.95（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 193.79，而历史最低价为 $ 102.16。

短期表现方面，POLYMARKET 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 +4.02%。过去一天，总交易量达到 $ 18.56K。

Polymarket PreStocks（POLYMARKET）市场信息

市值 $ 697.33K$ 697.33K $ 697.33K 成交量（24H） $ 18.56K$ 18.56K $ 18.56K 完全稀释市值 $ 697.33K$ 697.33K $ 697.33K 流通量 4.82K 4.82K 4.82K 总供应量 4,818.966884664 4,818.966884664 4,818.966884664

Polymarket PreStocks 的当前市值为 $ 697.33K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.56K。POLYMARKET 的流通量为 4.82K，总供应量是 4818.966884664，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 697.33K。