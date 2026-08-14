pMINT 今日价格

pMINT (PMINT) 今日实时价格为 $ 0.03439398，过去 24 小时内变化了 0.85%。当前 PMINT 兑 USD 的汇率为 $ 0.03439398 每 PMINT。

pMINT 目前市值在 $ 695,465 排名第 #-，流通供应量为 20.22M PMINT。过去 24 小时内，PMINT 的交易价格在 $ 0.03378663（低点）和 $ 0.03573333（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.121499，而历史最低价为 $ 0.02371302。

短期表现方面，PMINT 在过去一小时内波动了 -0.89%，过去7 天内波动了 -25.37%。过去一天，总交易量达到 $ 482.33。

pMINT（PMINT）市场信息

市值 $ 695.47K$ 695.47K $ 695.47K 成交量（24H） $ 482.33$ 482.33 $ 482.33 完全稀释市值 $ 697.93K$ 697.93K $ 697.93K 流通量 20.22M 20.22M 20.22M 总供应量 20,292,300.761840522 20,292,300.761840522 20,292,300.761840522

pMINT 的当前市值为 $ 695.47K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 482.33。PMINT 的流通量为 20.22M，总供应量是 20292300.761840522，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 697.93K。