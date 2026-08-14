PMFI 今日价格

PMFI (PMFI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.68%。当前 PMFI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PMFI。

PMFI 目前市值在 $ 28,412 排名第 #-，流通供应量为 100.00B PMFI。过去 24 小时内，PMFI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PMFI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -10.11%。过去一天，总交易量达到 --。

PMFI（PMFI）市场信息

市值 $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

PMFI 的当前市值为 $ 28.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PMFI 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.41K。