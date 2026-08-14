PLUS 今日价格

PLUS (PLUS) 今日实时价格为 $ 6.84，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PLUS 兑 USD 的汇率为 $ 6.84 每 PLUS。

PLUS 目前市值在 $ 136,834 排名第 #-，流通供应量为 20.00K PLUS。过去 24 小时内，PLUS 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 14.87，而历史最低价为 $ 0.221767。

短期表现方面，PLUS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.01%。过去一天，总交易量达到 $ 1.46。

PLUS（PLUS）市场信息

市值 $ 136.83K$ 136.83K $ 136.83K 成交量（24H） $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 完全稀释市值 $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M 流通量 20.00K 20.00K 20.00K 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

PLUS 的当前市值为 $ 136.83K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.46。PLUS 的流通量为 20.00K，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.84M。