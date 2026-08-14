Planck 今日价格

Planck (PLANCK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7,81%。当前 PLANCK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PLANCK。

Planck 目前市值在 $ 10.153,11 排名第 #-，流通供应量为 76,56M PLANCK。过去 24 小时内，PLANCK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3,75，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PLANCK 在过去一小时内波动了 +%7,45，过去7 天内波动了 -%10,48。过去一天，总交易量达到 $ 888,68。

Planck（PLANCK）市场信息

市值 $ 10,15K$ 10,15K $ 10,15K 成交量（24H） $ 888,68$ 888,68 $ 888,68 完全稀释市值 $ 66,31K$ 66,31K $ 66,31K 流通量 76,56M 76,56M 76,56M 总供应量 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Planck 的当前市值为 $ 10,15K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 888,68。PLANCK 的流通量为 76,56M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 66,31K。