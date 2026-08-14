Phi Protocol 今日价格

Phi Protocol (PHI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.66%。当前 PHI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PHI。

Phi Protocol 目前市值在 $ 16,063.46 排名第 #-，流通供应量为 998.41M PHI。过去 24 小时内，PHI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00395266，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PHI 在过去一小时内波动了 +0.23%，过去7 天内波动了 +5.28%。过去一天，总交易量达到 --。

Phi Protocol（PHI）市场信息

市值 $ 16.06K$ 16.06K $ 16.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.06K$ 16.06K $ 16.06K 流通量 998.41M 998.41M 998.41M 总供应量 998,407,524.061764 998,407,524.061764 998,407,524.061764

Phi Protocol 的当前市值为 $ 16.06K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PHI 的流通量为 998.41M，总供应量是 998407524.061764，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.06K。