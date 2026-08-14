Peruvian Sol 今日价格

Peruvian Sol (WPEN) 今日实时价格为 $ 0.303335，过去 24 小时内变化了 0.69%。当前 WPEN 兑 USD 的汇率为 $ 0.303335 每 WPEN。

Peruvian Sol 目前市值在 $ 40,328 排名第 #-，流通供应量为 132.95K WPEN。过去 24 小时内，WPEN 的交易价格在 $ 0.303267（低点）和 $ 0.305456（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.610715，而历史最低价为 $ 0.296296。

短期表现方面，WPEN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.16%。过去一天，总交易量达到 $ 665.26。

Peruvian Sol（WPEN）市场信息

市值 $ 40.33K$ 40.33K $ 40.33K 成交量（24H） $ 665.26$ 665.26 $ 665.26 完全稀释市值 $ 40.33K$ 40.33K $ 40.33K 流通量 132.95K 132.95K 132.95K 总供应量 132,950.0 132,950.0 132,950.0

Peruvian Sol 的当前市值为 $ 40.33K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 665.26。WPEN 的流通量为 132.95K，总供应量是 132950.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.33K。