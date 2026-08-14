PerkOS 今日价格

PerkOS (PERKOS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.05%。当前 PERKOS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PERKOS。

PerkOS 目前市值在 $ 76,716 排名第 #-，流通供应量为 100.00B PERKOS。过去 24 小时内，PERKOS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PERKOS 在过去一小时内波动了 -0.31%，过去7 天内波动了 -4.97%。过去一天，总交易量达到 --。

PerkOS（PERKOS）市场信息

市值 $ 76.72K$ 76.72K $ 76.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 76.72K$ 76.72K $ 76.72K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

PerkOS 的当前市值为 $ 76.72K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PERKOS 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 76.72K。