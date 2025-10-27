Pek（PEK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00002329 $ 0.00002329 $ 0.00002329 24H最低价 $ 0.00002474 $ 0.00002474 $ 0.00002474 24H最高价 24H最低价 $ 0.00002329$ 0.00002329 $ 0.00002329 24H最高价 $ 0.00002474$ 0.00002474 $ 0.00002474 历史最高 $ 0.00030701$ 0.00030701 $ 0.00030701 最低价 $ 0.0000145$ 0.0000145 $ 0.0000145 涨跌幅（1H） +0.45% 涨跌幅（1D） +3.65% 漲跌幅（7D） -3.01% 漲跌幅（7D） -3.01%

Pek（PEK）当前实时价格为 $0.00002431。过去 24 小时内，PEK 的交易价格在 $ 0.00002329 至 $ 0.00002474 之间波动，市场活跃度显著。PEK 的历史最高价为 $ 0.00030701，历史最低价为 $ 0.0000145。

从短期表现来看，PEK 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.45%，过去 24 小时内变动为 +3.65%，过去 7 天内累计变动为 -3.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Pek（PEK）市场信息

市值 $ 24.31K$ 24.31K $ 24.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.31K$ 24.31K $ 24.31K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pek 的当前市值为 $ 24.31K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PEK 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.31K。