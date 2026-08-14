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Quantix Finance 当前实时价格为 53.44 USD。QFI 市值为 53,440,000 USD。追踪Malaysia的 QFI 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Quantix Finance 当前实时价格为 53.44 USD。QFI 市值为 53,440,000 USD。追踪Malaysia的 QFI 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Quantix Finance实时价格 (QFI)

1 QFI 兑换为 USD 的实时价格：

$53.44
$53.44$53.44
-0.01%1D
USD
Quantix Finance (QFI) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 05:52:29 (UTC+8)

Quantix Finance 今日价格

Quantix Finance (QFI) 今日实时价格为 $ 53.44，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 QFI 兑 USD 的汇率为 $ 53.44 每 QFI。

Quantix Finance 目前市值在 $ 53.44M 排名第 #-，流通供应量为 1.00M QFI。过去 24 小时内，QFI 的交易价格在 $ 49.591（低点）和 $ 54.342（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，QFI 在过去一小时内波动了 +0.71%，过去7 天内波动了 -7.53%。过去一天，总交易量达到 $ 142.82K

Quantix Finance（QFI）市场信息

$ 53.44M
$ 53.44M$ 53.44M

$ 142.82K
$ 142.82K$ 142.82K

$ 534.40M
$ 534.40M$ 534.40M

1.00M
1.00M 1.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

TRX

Quantix Finance 的当前市值为 $ 53.44M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 142.82K。QFI 的流通量为 1.00M，总供应量是 10000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 534.40M

Quantix Finance 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 49.591
$ 49.591$ 49.591
24H最低价
$ 54.342
$ 54.342$ 54.342
24H最高价

$ 49.591
$ 49.591$ 49.591

$ 54.342
$ 54.342$ 54.342

--
----

--
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+0.71%

-0.01%

-7.53%

-7.53%

Quantix Finance（QFI）价格历史 USD

跟踪 Quantix Finance 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00534-0.01%
30天$ -10.685-16.67%
60天$ -1.967-3.56%
90天$ -7.001-11.59%
Quantix Finance 今日价格变化

今天，QFI 记录了 $ -0.00534 (-0.01%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Quantix Finance 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -10.685 (-16.67%)，显示了该代币在短期内的表现。

Quantix Finance 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，QFI 的变化为 $ -1.967 (-3.56%)，从而更广泛地了解其表现。

Quantix Finance 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -7.001 (-11.59%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Quantix Finance（QFI）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Quantix Finance 价格历史页面

Quantix Finance 的价格预测

Quantix Finance（QFI）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，QFI 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Quantix Finance (QFI) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Quantix Finance 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Quantix Finance 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Quantix Finance 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 QFI 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Quantix Finance

准备好开始使用 Quantix Finance 了吗？在 MEXC 购买 QFI 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Quantix Finance 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Quantix Finance (QFI) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Quantix Finance 将立即存入您的钱包。
Quantix Finance (QFI) 购买教程

Quantix Finance 能做什么？

拥有 Quantix Finance 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Quantix Finance (QFI) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Quantix Finance (QFI)

Quantix Finance 是一种链上信用协议，为机构提供许可化基础设施，同时在去中心化金融中提供开放访问框架。它通过身份参与机制与区块链原生金融工具的结合，实现数字信贷市场中的结构化资本配置。 该平台支持多种参与角色，包括出借人、借款人和资金池管理者，在精选信用池中运作，具备透明的承销流程、风险分层及绩效追踪。机构参与者通过符合合规要求的许可环境接入，而 DeFi 用户则可在开放市场结构中获取结构化收益机会。 Quantix Finance 旨在提升数字资产市场的资本效率，集成实时监控、标准化报告以及模块化资本部署系统。通过结合机构级基础设施与可访问的链上信贷市场，Quantix 为 QFI 生态提供可扩展、透明且具备风险意识的统一借贷框架。

Quantix Finance资源

要更深入地了解 Quantix Finance，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

类别 :

Decentralized Finance (DeFi)Lending/Borrowing ProtocolsTron Ecosystem

人们还问：关于Quantix Finance的其他问题

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探索有关 Quantix Finance 的更多信息

QFIUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 QFI。在 MEXC 上探索 QFIUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Quantix Finance (QFI) 市场

探索现货和合约市场，查看 Quantix Finance 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
QFI/USDT
$53.444
$53.444$53.444
-0.01%
2.68K (USDT)

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$0.3578
$0.3578$0.3578

+7.96%

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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QFI
USD
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