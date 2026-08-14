Quantix Finance 今日价格

Quantix Finance (QFI) 今日实时价格为 $ 53.44，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 QFI 兑 USD 的汇率为 $ 53.44 每 QFI。

Quantix Finance 目前市值在 $ 53.44M 排名第 #-，流通供应量为 1.00M QFI。过去 24 小时内，QFI 的交易价格在 $ 49.591（低点）和 $ 54.342（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，QFI 在过去一小时内波动了 +0.71%，过去7 天内波动了 -7.53%。过去一天，总交易量达到 $ 142.82K。

Quantix Finance（QFI）市场信息

市值 $ 53.44M$ 53.44M $ 53.44M 成交量（24H） $ 142.82K$ 142.82K $ 142.82K 完全稀释市值 $ 534.40M$ 534.40M $ 534.40M 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 最大供应量 10,000,000 10,000,000 10,000,000 总供应量 10,000,000 10,000,000 10,000,000 所属公链 TRX

Quantix Finance 的当前市值为 $ 53.44M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 142.82K。QFI 的流通量为 1.00M，总供应量是 10000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 534.40M。