Patience Token（PATIENCE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 3.38 $ 3.38 $ 3.38 24H最低价 $ 3.61 $ 3.61 $ 3.61 24H最高价 24H最低价 $ 3.38$ 3.38 $ 3.38 24H最高价 $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 历史最高 $ 7.6$ 7.6 $ 7.6 最低价 $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 涨跌幅（1H） +0.33% 涨跌幅（1D） +6.05% 漲跌幅（7D） +9.70% 漲跌幅（7D） +9.70%

Patience Token（PATIENCE）当前实时价格为 $3.61。过去 24 小时内，PATIENCE 的交易价格在 $ 3.38 至 $ 3.61 之间波动，市场活跃度显著。PATIENCE 的历史最高价为 $ 7.6，历史最低价为 $ 1.94。

从短期表现来看，PATIENCE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.33%，过去 24 小时内变动为 +6.05%，过去 7 天内累计变动为 +9.70%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Patience Token（PATIENCE）市场信息

市值 $ 5.88M$ 5.88M $ 5.88M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 28.00M$ 28.00M $ 28.00M 流通量 1.63M 1.63M 1.63M 总供应量 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

Patience Token 的当前市值为 $ 5.88M, 它过去 24 小时的交易量为 --。PATIENCE 的流通量为 1.63M，总供应量是 7777777.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.00M。