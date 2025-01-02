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Parallel 价格 (PAR)

USD

Parallel (PAR) 实时价格图表

$1.004
$1.004$1.004
+0.10%(1D)

今天 Parallel (PAR) 的价格

今天 Parallel (PAR) 的实时价格为 1.004 USD。目前其市值为 $ 2.25M USD。PAR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Parallel 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 217.50K USD
- Parallel 当天价格变化为 +0.12%
- 其循环供应量为 2.24M USD

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Parallel (PAR) 价格表现 USD

今天内，Parallel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00115692
在过去30天内，Parallel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0330174436
在过去60天内，Parallel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0819743912
在过去90天内，Parallel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.120880125353886

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00115692+0.12%
30天$ -0.0330174436-3.28%
60天$ -0.0819743912-8.16%
90天$ -0.120880125353886-10.74%

Parallel (PAR) 价格分析

Parallel 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 5.6
$ 5.6$ 5.6

-0.13%

+0.12%

-1.22%

Parallel (PAR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

$ 217.50K
$ 217.50K$ 217.50K

2.24M
2.24M 2.24M

什么是Parallel (PAR)

Mimo Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol deployed on Ethereum, Polygon and Fantom. The stablecoin (PAR) is decentralized (controlled by vMIMO holders), non-custodial, overcollateralized, and fully redeemable synthetic asset pegged to the Euro fiat currency.

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Parallel (PAR) 资源

官网

大家还在问：关于 Parallel (PAR) 的其他问题

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PAR 兑换为当地货币

1 PAR 兑换 AUD
A$1.6064
1 PAR 兑换 GBP
0.8032
1 PAR 兑换 EUR
0.96384
1 PAR 兑换 USD
$1.004
1 PAR 兑换 MYR
RM4.48788
1 PAR 兑换 TRY
35.45124
1 PAR 兑换 JPY
¥157.7284
1 PAR 兑换 RUB
112.93996
1 PAR 兑换 INR
86.093
1 PAR 兑换 IDR
Rp16,193.54612
1 PAR 兑换 PHP
58.14164
1 PAR 兑换 EGP
￡E.50.96304
1 PAR 兑换 BRL
R$6.24488
1 PAR 兑换 CAD
C$1.44576
1 PAR 兑换 BDT
119.978
1 PAR 兑换 NGN
1,551.77236
1 PAR 兑换 UAH
42.27844
1 PAR 兑换 VES
Bs51.204
1 PAR 兑换 PKR
Rs279.8148
1 PAR 兑换 KZT
527.02972
1 PAR 兑换 THB
฿34.39704
1 PAR 兑换 TWD
NT$33.02156
1 PAR 兑换 CHF
Fr0.9036
1 PAR 兑换 HKD
HK$7.80108
1 PAR 兑换 MAD
.د.م10.15044