PairPunk 今日价格

PairPunk (PAIR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.85%。当前 PAIR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PAIR。

PairPunk 目前市值在 $ 19,693.51 排名第 #-，流通供应量为 999.24M PAIR。过去 24 小时内，PAIR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PAIR 在过去一小时内波动了 -0.41%，过去7 天内波动了 -13.70%。过去一天，总交易量达到 --。

PairPunk（PAIR）市场信息

市值 $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K 流通量 999.24M 999.24M 999.24M 总供应量 999,237,240.0 999,237,240.0 999,237,240.0

PairPunk 的当前市值为 $ 19.69K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PAIR 的流通量为 999.24M，总供应量是 999237240.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.69K。