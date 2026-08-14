Pago 今日价格

Pago (PAGO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.37%。当前 PAGO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PAGO。

Pago 目前市值在 $ 33,934 排名第 #-，流通供应量为 999.88M PAGO。过去 24 小时内，PAGO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PAGO 在过去一小时内波动了 -0.41%，过去7 天内波动了 -5.75%。过去一天，总交易量达到 --。

Pago（PAGO）市场信息

市值 $ 33.93K$ 33.93K $ 33.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 33.93K$ 33.93K $ 33.93K 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 总供应量 999,881,231.806792 999,881,231.806792 999,881,231.806792

Pago 的当前市值为 $ 33.93K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PAGO 的流通量为 999.88M，总供应量是 999881231.806792，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.93K。