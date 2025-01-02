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Osean 价格 (OSEAN)

USD

Osean (OSEAN) 实时价格图表

$0.00100405
$0.00100405$0.00100405
+1.30%(1D)

今天 Osean (OSEAN) 的价格

今天 Osean (OSEAN) 的实时价格为 0.00100405 USD。目前其市值为 $ 853.49K USD。OSEAN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Osean 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 296.01 USD
- Osean 当天价格变化为 +1.36%
- 其循环供应量为 849.85M USD

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Osean (OSEAN) 价格表现 USD

今天内，Osean 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Osean 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000110204
在过去60天内，Osean 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000009075
在过去90天内，Osean 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000257103803985613

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.36%
30天$ -0.0000110204-1.09%
60天$ +0.0000009075+0.09%
90天$ +0.0000257103803985613+2.63%

Osean (OSEAN) 价格分析

Osean 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00100699
$ 0.00100699$ 0.00100699

$ 0.00365894
$ 0.00365894$ 0.00365894

-0.09%

+1.36%

-12.39%

Osean (OSEAN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 853.49K
$ 853.49K$ 853.49K

$ 296.01
$ 296.01$ 296.01

849.85M
849.85M 849.85M

什么是Osean (OSEAN)

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Osean (OSEAN) 资源

白皮书
官网

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OSEAN 兑换为当地货币

1 OSEAN 兑换 AUD
A$0.00160648
1 OSEAN 兑换 GBP
0.00080324
1 OSEAN 兑换 EUR
0.000963888
1 OSEAN 兑换 USD
$0.00100405
1 OSEAN 兑换 MYR
RM0.0044881035
1 OSEAN 兑换 TRY
0.0354530055
1 OSEAN 兑换 JPY
¥0.1577663765
1 OSEAN 兑换 RUB
0.1129455845
1 OSEAN 兑换 INR
0.0860972875
1 OSEAN 兑换 IDR
Rp16.1943525715
1 OSEAN 兑换 PHP
0.0581445355
1 OSEAN 兑换 EGP
￡E.0.0509555375
1 OSEAN 兑换 BRL
R$0.0062351505
1 OSEAN 兑换 CAD
C$0.001445832
1 OSEAN 兑换 BDT
0.119983975
1 OSEAN 兑换 NGN
1.5518496395
1 OSEAN 兑换 UAH
0.0422805455
1 OSEAN 兑换 VES
Bs0.05120655
1 OSEAN 兑换 PKR
Rs0.279828735
1 OSEAN 兑换 KZT
0.5270559665
1 OSEAN 兑换 THB
฿0.034398753
1 OSEAN 兑换 TWD
NT$0.0330232045
1 OSEAN 兑换 CHF
Fr0.000903645
1 OSEAN 兑换 HKD
HK$0.0078014685
1 OSEAN 兑换 MAD
.د.م0.0101509455