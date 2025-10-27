Orgo（ORGO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00577121 24H最高价 $ 0.00792655 历史最高 $ 0.01118743 最低价 $ 0.00115957 涨跌幅（1H） +0.61% 涨跌幅（1D） +25.25% 漲跌幅（7D） +53.92%

Orgo（ORGO）当前实时价格为 $0.00722821。过去 24 小时内，ORGO 的交易价格在 $ 0.00577121 至 $ 0.00792655 之间波动，市场活跃度显著。ORGO 的历史最高价为 $ 0.01118743，历史最低价为 $ 0.00115957。

从短期表现来看，ORGO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.61%，过去 24 小时内变动为 +25.25%，过去 7 天内累计变动为 +53.92%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Orgo（ORGO）市场信息

市值 $ 7.20M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 7.20M 流通量 999.99M 总供应量 999,992,021.5364858

Orgo 的当前市值为 $ 7.20M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ORGO 的流通量为 999.99M，总供应量是 999992021.5364858，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.20M。