OREX 今日价格

OREX (ORX) 今日实时价格为 $ 0.00918511，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 ORX 兑 USD 的汇率为 $ 0.00918511 每 ORX。

OREX 目前市值在 $ 98,221 排名第 #-，流通供应量为 10.69M ORX。过去 24 小时内，ORX 的交易价格在 $ 0.00918459（低点）和 $ 0.00919552（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.101911，而历史最低价为 $ 0.00799231。

短期表现方面，ORX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.66%。过去一天，总交易量达到 $ 47.46。

OREX（ORX）市场信息

市值 $ 98.22K$ 98.22K $ 98.22K 成交量（24H） $ 47.46$ 47.46 $ 47.46 完全稀释市值 $ 459.26K$ 459.26K $ 459.26K 流通量 10.69M 10.69M 10.69M 总供应量 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

OREX 的当前市值为 $ 98.22K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 47.46。ORX 的流通量为 10.69M，总供应量是 50000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 459.26K。