OpenZK Network 是什么？

OpenZK Network 是一种基于 ZK Rollup 技术的 Layer 2 解决方案，旨在解决以太坊在可扩展性、成本和性能方面的局限性，同时为用户集成质押和再质押功能。OpenZK Network 提供高效、安全且低成本的交易处理环境，尤其适用于去中心化金融（DeFi）、现实世界资产、NFT、游戏以及交易类应用。

OpenZK Network 的独特之处是什么？

OpenZK 创新性地在其网络中集成了可持续的奖励机制，让用户能够无缝质押并桥接他们的 ETH，自动赚取底层 ETH 的质押和再质押奖励。用户将获得 ozETH，这是一种代表其质押/再质押 ETH 仓位及其相关奖励的流动性代币。

OpenZK Network 的下一步计划是什么？

OpenZK Network 推出了稳定币奖励与激励功能，用户可以质押并桥接受支持的稳定币至该网络，生成 ozUSD，这是一种用于表示仓位及相应奖励的参考代币，为用户提供了一种最大化其稳定币持有价值的方式。

OpenZK Network 的当前价格是多少？

OpenZK Network 今日交易价格为 ¥，24 小时价格变动为 --%。

代币供应量如何影响 OZK 的估值？

供应量起着至关重要的作用：流通中的代币数量为 4383427000.111128，稀缺性或通货膨胀会在长期内显著影响价格走势。

OpenZK Network 的市值是多少？

其市值为 ¥457499.09009076561000，在全球排名第 6475，表明了网络采用的规模。

24 小时交易活动如何？

OZK 的交易量为 ¥--，表明了当前的流动性和用户活跃度。

24 小时价格区间是多少？

其价格在 ¥0E-15 和 ¥0E-15 之间波动，帮助投资者评估短期动能。

OpenZK Network 在 Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2) 类别中处于什么位置？

作为一种 Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2) 代币，OZK 基于其效用、供应量、采用率和表现趋势与类似资产展开竞争。

哪些长期代币经济模型趋势至关重要？

代币发行、销毁、解锁计划和质押奖励——通常与 -- 经济模型相关——会影响未来的供应量和市场信心。