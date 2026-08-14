OpenVecta 今日价格

OpenVecta (VECTA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 23.83%。当前 VECTA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VECTA。

OpenVecta 目前市值在 $ 34,334 排名第 #-，流通供应量为 999.79M VECTA。过去 24 小时内，VECTA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VECTA 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 -3.26%。过去一天，总交易量达到 --。

OpenVecta（VECTA）市场信息

市值 $ 34.33K$ 34.33K $ 34.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 34.33K$ 34.33K $ 34.33K 流通量 999.79M 999.79M 999.79M 总供应量 999,793,826.323686 999,793,826.323686 999,793,826.323686

OpenVecta 的当前市值为 $ 34.33K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VECTA 的流通量为 999.79M，总供应量是 999793826.323686，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.33K。