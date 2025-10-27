Omnipair（OMFG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.513267 24H最高价 $ 0.735686 历史最高 $ 1.86 最低价 $ 0.335642 涨跌幅（1H） -1.69% 涨跌幅（1D） -8.24% 漲跌幅（7D） -16.07%

Omnipair（OMFG）当前实时价格为 $0.651145。过去 24 小时内，OMFG 的交易价格在 $ 0.513267 至 $ 0.735686 之间波动，市场活跃度显著。OMFG 的历史最高价为 $ 1.86，历史最低价为 $ 0.335642。

从短期表现来看，OMFG 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.69%，过去 24 小时内变动为 -8.24%，过去 7 天内累计变动为 -16.07%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Omnipair（OMFG）市场信息

市值 $ 7.81M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 7.81M 流通量 12.00M 总供应量 11,999,979.820086

Omnipair 的当前市值为 $ 7.81M, 它过去 24 小时的交易量为 --。OMFG 的流通量为 12.00M，总供应量是 11999979.820086，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.81M。