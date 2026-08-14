HumidiFi 今日价格

HumidiFi (WET) 今日实时价格为 $ 0.06961，过去 24 小时内变化了 0.40%。当前 WET 兑 USD 的汇率为 $ 0.06961 每 WET。

HumidiFi 目前市值在 $ 16.01M 排名第 #851，流通供应量为 230.00M WET。过去 24 小时内，WET 的交易价格在 $ 0.06767（低点）和 $ 0.0712（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.33599245765997376，而历史最低价为 $ 0.05198147226529951。

短期表现方面，WET 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 +2.76%。过去一天，总交易量达到 $ 85.61K。

HumidiFi（WET）市场信息

排名 No.851 市值 $ 16.01M$ 16.01M $ 16.01M 成交量（24H） $ 85.61K$ 85.61K $ 85.61K 完全稀释市值 $ 69.61M$ 69.61M $ 69.61M 流通量 230.00M 230.00M 230.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 23.00% 所属公链 SOL

HumidiFi 的当前市值为 $ 16.01M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 85.61K。WET 的流通量为 230.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 69.61M。