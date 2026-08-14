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HumidiFi 当前实时价格为 0.06961 USD。WET 市值为 16,010,300 USD。追踪Malaysia的 WET 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！HumidiFi 当前实时价格为 0.06961 USD。WET 市值为 16,010,300 USD。追踪Malaysia的 WET 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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HumidiFi实时价格 (WET)

1 WET 兑换为 USD 的实时价格：

$0.06961
$0.06961$0.06961
-0.40%1D
USD
HumidiFi (WET) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 07:52:54 (UTC+8)

HumidiFi 今日价格

HumidiFi (WET) 今日实时价格为 $ 0.06961，过去 24 小时内变化了 0.40%。当前 WET 兑 USD 的汇率为 $ 0.06961 每 WET。

HumidiFi 目前市值在 $ 16.01M 排名第 #851，流通供应量为 230.00M WET。过去 24 小时内，WET 的交易价格在 $ 0.06767（低点）和 $ 0.0712（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.33599245765997376，而历史最低价为 $ 0.05198147226529951

短期表现方面，WET 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 +2.76%。过去一天，总交易量达到 $ 85.61K

HumidiFi（WET）市场信息

No.851

$ 16.01M
$ 16.01M$ 16.01M

$ 85.61K
$ 85.61K$ 85.61K

$ 69.61M
$ 69.61M$ 69.61M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.00%

SOL

HumidiFi 的当前市值为 $ 16.01M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 85.61K。WET 的流通量为 230.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 69.61M

HumidiFi 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.06767
$ 0.06767$ 0.06767
24H最低价
$ 0.0712
$ 0.0712$ 0.0712
24H最高价

$ 0.06767
$ 0.06767$ 0.06767

$ 0.0712
$ 0.0712$ 0.0712

$ 0.33599245765997376
$ 0.33599245765997376$ 0.33599245765997376

$ 0.05198147226529951
$ 0.05198147226529951$ 0.05198147226529951

-0.09%

-0.40%

+2.76%

+2.76%

HumidiFi（WET）价格历史 USD

跟踪 HumidiFi 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0002796-0.40%
30天$ +0.00399+6.08%
60天$ +0.0099+16.58%
90天$ -0.01307-15.81%
HumidiFi 今日价格变化

今天，WET 记录了 $ -0.0002796 (-0.40%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

HumidiFi 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00399 (+6.08%)，显示了该代币在短期内的表现。

HumidiFi 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，WET 的变化为 $ +0.0099 (+16.58%)，从而更广泛地了解其表现。

HumidiFi 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.01307 (-15.81%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 HumidiFi（WET）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 HumidiFi 价格历史页面

HumidiFi 分析

本分析利用人工智能模型评估 HumidiFi 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

HumidiFi 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 WET 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 35% | 看跌 65%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点R1 ＜ 现价 ≤ R2位于 R1‑R2 间高于中枢，但未进极端高价区。
BOLL (20,2)价格 > 上轨触及或突破上轨进入“贵”区，波动放大。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。
EMA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。

WET_USDT在4h周期运行于0.07037，价格位于中枢0.06868上方。现价突破R1阻力位0.06999，处于R1与R2之间的高位区间。枢纽体系显示价格偏离中轴，多头结构暂时维持。指标一致性呈现分化，短期价格行为脱离基准中枢。 MACD形成死叉，快慢线向下发散，空头动能开始聚集。MA组与EMA组未发出买入信号，均线系统对价格支撑作用减弱。RSI处于中性区域，波动率未见极端扩张。KDJ与StochRSI数值确认短期调整压力，动能分布由集中转为分散。布林带开口状态反映当前震荡整理特征，缺乏单边推动力。 近端关键价位为R2阻力0.07077，距离现价不足1%。下方S1支撑位于0.0679，距现价约3.5%。远端参考S2价位0.06659，提供更深回调空间。R1价位0.06999转化为短期防守位。中枢0.06868构成多空平衡参考点。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 HumidiFi 的价格？

HumidiFi（WET）的价格受多个关键因素的影响：

1. 供需动态——代币流通量与交易量
2. 市场情绪及投资者对DeFi协议的信心
3. 整体加密货币市场趋势与比特币的相关性
4. 平台的采用率及用户增长指标
5. 代币经济模型，包括质押奖励与销毁机制
6. 影响DeFi行业的监管消息
7. 技术进展与协议升级
8. 流动性提供激励措施与收益耕作机会
9. 其他DeFi代币的竞争态势
10. 宏观经济因素与风险偏好

为什么人们想知道 HumidiFi 今天的价格？

人们希望了解HumidiFi（WET）今天的行情，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、把握买卖时机、评估投资组合价值、跟踪投资表现、研判市场趋势，以及确定持仓的入场与离场点。

HumidiFi 的价格预测

HumidiFi（WET）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，WET 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
HumidiFi (WET) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，HumidiFi 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 HumidiFi 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 HumidiFi 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 WET 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 HumidiFi

准备好开始使用 HumidiFi 了吗？在 MEXC 购买 WET 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 HumidiFi 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 HumidiFi (WET) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，HumidiFi 将立即存入您的钱包。
HumidiFi (WET) 购买教程

HumidiFi 能做什么？

拥有 HumidiFi 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 HumidiFi (WET) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是HumidiFi (WET)

HumidiFi 的愿景是让 Solana 成为世界上最高效、响应最快、最透明的市场所在地：真正的互联网资本市场。该协议通过将链上执行与机构级做市逻辑相结合，重新定义了去中心化交易，创建了一个流动性始终活跃、自适应且性能优化的系统。

HumidiFi资源

要更深入地了解 HumidiFi，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方HumidiFi网站
区块查询

类别 :

Automated Market Maker (AMM)Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

人们还问：关于HumidiFi的其他问题

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HumidiFi（WET）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
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比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 HumidiFi 的更多信息

WETUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 WET。在 MEXC 上探索 WETUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 HumidiFi (WET) 市场

探索现货和合约市场，查看 HumidiFi 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
WET/USDT
$0.06957
$0.06957$0.06957
-0.42%
1.24M (USDT)
WET/USDC
$0.06963
$0.06963$0.06963
-0.25%
835.59K (USDT)

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$0.00000$0.00000

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AI Router Protocol

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Thinking Cat

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$0.02022
$0.02022$0.02022

+4.76%

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up

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$0.3051$0.3051

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DAPPOS

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$0.28179$0.28179

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$0.0002856$0.0002856

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$0.02614$0.02614

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+21.04%

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$0.0000886
$0.0000886$0.0000886

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Epic Chain

EPIC

$0.3685
$0.3685$0.3685

+11.19%

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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