UCN（UCN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1,401.64 $ 1,401.64 $ 1,401.64 24H最低价 $ 1,413.93 $ 1,413.93 $ 1,413.93 24H最高价 24H最低价 $ 1,401.64$ 1,401.64 $ 1,401.64 24H最高价 $ 1,413.93$ 1,413.93 $ 1,413.93 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +0.03% 漲跌幅（7D） +3.00% 漲跌幅（7D） +3.00%

UCN（UCN）当前实时价格为 $ 1,413.77。过去 24 小时内，UCN 的交易价格在 $ 1,401.64 至 $ 1,413.93 之间波动，市场活跃度显著。UCN 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，UCN 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.03%，过去 7 天内累计变动为 +3.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

UCN（UCN）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M 完全稀释市值 $ 141.38M$ 141.38M $ 141.38M 流通量 ---- -- 总供应量 100,000 100,000 100,000 所属公链 UCHAIN

UCN 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.47M。UCN 的流通量为 --，总供应量是 100000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 141.38M。