UCN 当前实时价格为 1413.77 USD。跟踪 UCN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 UCN 价格趋势。

UCN实时价格 (UCN)

1 UCN 兑换为 USD 的实时价格：

$1,413.77
$1,413.77
+0.03%1D
USD
UCN (UCN) 实时价格图表
UCN（UCN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价
24H最高价

0.00%

+0.03%

+3.00%

+3.00%

UCN（UCN）当前实时价格为 $ 1,413.77。过去 24 小时内，UCN 的交易价格在 $ 1,401.64$ 1,413.93 之间波动，市场活跃度显著。UCN 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，UCN 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.03%，过去 7 天内累计变动为 +3.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

UCN（UCN）市场信息

UCHAIN

UCN 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.47M。UCN 的流通量为 --，总供应量是 100000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 141.38M

UCN（UCN）价格历史 USD

跟踪 UCN 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.424+0.03%
30天$ +813.77+135.62%
60天$ +813.77+135.62%
90天$ +813.77+135.62%
UCN 今日价格变化

今天，UCN 记录了 $ +0.424 (+0.03%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

UCN 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +813.77 (+135.62%)，显示了该代币在短期内的表现。

UCN 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，UCN 的变化为 $ +813.77 (+135.62%)，从而更广泛地了解其表现。

UCN 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +813.77 (+135.62%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 UCN（UCN）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 UCN 价格历史页面

什么是UCN (UCN)

UCHAIN 是一个以 UCN 币为中心的强大加密货币生态系统。我们的生态系统汇聚了一系列创新产品：现代化的加密钱包、独特的加密借记卡、自有市场等等。Uchain 的使命是打造一款完美的加密货币产品，彻底改变全球用户与加密货币的互动方式，并为他们提供即时的跨境加密支付。

UCN在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 UCN 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 UCN 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 UCN 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 UCN 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

UCN 价格预测 (USD)

UCN（UCN）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 UCN（UCN）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 UCN 的长期和短期价格预测。

现在就查看 UCN 价格预测

UCN（UCN）代币经济

了解 UCN（UCN）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 UCN 代币的完整经济学

如何购买UCN (UCN)

正在寻找如何购买 UCN？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买UCN。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

UCN 兑换为当地货币

1 UCN（UCN） to VND
37,203,357.55
1 UCN（UCN） to AUD
A$2,148.9304
1 UCN（UCN） to GBP
1,060.3275
1 UCN（UCN） to EUR
1,201.7045
1 UCN（UCN） to USD
$1,413.77
1 UCN（UCN） to MYR
RM5,966.1094
1 UCN（UCN） to TRY
59,392.4777
1 UCN（UCN） to JPY
¥216,306.81
1 UCN（UCN） to ARS
ARS$2,103,816.9993
1 UCN（UCN） to RUB
112,493.6789
1 UCN（UCN） to INR
124,171.4191
1 UCN（UCN） to IDR
Rp23,562,823.9082
1 UCN（UCN） to PHP
83,016.5744
1 UCN（UCN） to EGP
￡E.67,139.9373
1 UCN（UCN） to BRL
R$7,606.0826
1 UCN（UCN） to CAD
C$1,965.1403
1 UCN（UCN） to BDT
173,017.1726
1 UCN（UCN） to NGN
2,063,892.1345
1 UCN（UCN） to COP
$5,479,715.9692
1 UCN（UCN） to ZAR
R.24,316.844
1 UCN（UCN） to UAH
59,378.34
1 UCN（UCN） to TZS
T.Sh.3,499,420.0548
1 UCN（UCN） to VES
Bs299,719.24
1 UCN（UCN） to CLP
$1,331,771.34
1 UCN（UCN） to PKR
Rs399,474.8512
1 UCN（UCN） to KZT
760,495.1584
1 UCN（UCN） to THB
฿46,145.4528
1 UCN（UCN） to TWD
NT$43,600.6668
1 UCN（UCN） to AED
د.إ5,188.5359
1 UCN（UCN） to CHF
Fr1,116.8783
1 UCN（UCN） to HKD
HK$10,970.8552
1 UCN（UCN） to AMD
֏540,427.7202
1 UCN（UCN） to MAD
.د.م13,020.8217
1 UCN（UCN） to MXN
$26,013.368
1 UCN（UCN） to SAR
ريال5,301.6375
1 UCN（UCN） to ETB
Br215,939.2298
1 UCN（UCN） to KES
KSh182,249.0907
1 UCN（UCN） to JOD
د.أ1,002.36293
1 UCN（UCN） to PLN
5,146.1228
1 UCN（UCN） to RON
лв6,178.1749
1 UCN（UCN） to SEK
kr13,261.1626
1 UCN（UCN） to BGN
лв2,375.1336
1 UCN（UCN） to HUF
Ft473,938.1171
1 UCN（UCN） to CZK
29,533.6553
1 UCN（UCN） to KWD
د.ك432.61362
1 UCN（UCN） to ILS
4,637.1656
1 UCN（UCN） to BOB
Bs9,755.013
1 UCN（UCN） to AZN
2,403.409
1 UCN（UCN） to TJS
SM13,162.1987
1 UCN（UCN） to GEL
3,831.3167
1 UCN（UCN） to AOA
Kz1,293,472.3107
1 UCN（UCN） to BHD
.د.ب531.57752
1 UCN（UCN） to BMD
$1,413.77
1 UCN（UCN） to DKK
kr9,076.4034
1 UCN（UCN） to HNL
L37,069.0494
1 UCN（UCN） to MUR
64,354.8104
1 UCN（UCN） to NAD
$24,472.3587
1 UCN（UCN） to NOK
kr14,137.7
1 UCN（UCN） to NZD
$2,445.8221
1 UCN（UCN） to PAB
B/.1,413.77
1 UCN（UCN） to PGK
K6,008.5225
1 UCN（UCN） to QAR
ر.ق5,146.1228
1 UCN（UCN） to RSD
дин.142,606.9799
1 UCN（UCN） to UZS
soʻm17,033,369.5763
1 UCN（UCN） to ALL
L117,470.1493
1 UCN（UCN） to ANG
ƒ2,530.6483
1 UCN（UCN） to AWG
ƒ2,530.6483
1 UCN（UCN） to BBD
$2,827.54
1 UCN（UCN） to BAM
KM2,375.1336
1 UCN（UCN） to BIF
Fr4,169,207.73
1 UCN（UCN） to BND
$1,823.7633
1 UCN（UCN） to BSD
$1,413.77
1 UCN（UCN） to JMD
$226,443.5409
1 UCN（UCN） to KHR
5,700,674.0825
1 UCN（UCN） to KMF
Fr599,438.48
1 UCN（UCN） to LAK
30,734,129.8201
1 UCN（UCN） to LKR
රු428,796.441
1 UCN（UCN） to MDL
L24,133.0539
1 UCN（UCN） to MGA
Ar6,397,139.5976
1 UCN（UCN） to MOP
P11,296.0223
1 UCN（UCN） to MVR
21,630.681
1 UCN（UCN） to MWK
MK2,450,204.787
1 UCN（UCN） to MZN
MT90,339.903
1 UCN（UCN） to NPR
रु198,252.9671
1 UCN（UCN） to PYG
10,026,456.84
1 UCN（UCN） to RWF
Fr2,048,552.73
1 UCN（UCN） to SBD
$11,649.4648
1 UCN（UCN） to SCR
19,651.403
1 UCN（UCN） to SRD
$56,169.0821
1 UCN（UCN） to SVC
$12,342.2121
1 UCN（UCN） to SZL
L24,472.3587
1 UCN（UCN） to TMT
m4,962.3327
1 UCN（UCN） to TND
د.ت4,146.58741
1 UCN（UCN） to TTD
$9,585.3606
1 UCN（UCN） to UGX
Sh4,908,609.44
1 UCN（UCN） to XAF
Fr797,366.28
1 UCN（UCN） to XCD
$3,817.179
1 UCN（UCN） to XOF
Fr797,366.28
1 UCN（UCN） to XPF
Fr144,204.54
1 UCN（UCN） to BWP
P20,160.3602
1 UCN（UCN） to BZD
$2,827.54
1 UCN（UCN） to CVE
$134,195.0484
1 UCN（UCN） to DJF
Fr250,237.29
1 UCN（UCN） to DOP
$90,481.28
1 UCN（UCN） to DZD
د.ج184,002.1655
1 UCN（UCN） to FJD
$3,209.2579
1 UCN（UCN） to GNF
Fr12,292,730.15
1 UCN（UCN） to GTQ
Q10,815.3405
1 UCN（UCN） to GYD
$295,449.6546
1 UCN（UCN） to ISK
kr172,479.94

UCN资源

要更深入地了解 UCN，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方UCN网站
区块查询

人们还问：关于UCN的其他问题

UCN（UCN）今日价格是多少？
UCN 实时价格为 1,413.77 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 UCN 兑 USD 的价格是多少？
当前 UCN 兑 USD 的价格为 $ 1,413.77。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
UCN 的市值是多少？
UCN 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
UCN 的流通供应量是多少？
UCN 的流通供应量为 -- USD
UCN 的历史最高价（ATH）是多少？
UCN 的历史最高价是 -- USD
UCN 的历史最低价（ATL）是多少？
UCN 的历史最低价是 -- USD
UCN 的交易量是多少？
UCN 的 24 小时实时交易量为 $ 3.47M USD
UCN 今年会涨吗？
UCN 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 UCN 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:31:29 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

UCN 兑 USD 计算器

1 UCN = 1,413.77 USD

UCN/USDT
$1,413.77
$1,413.77
