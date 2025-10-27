Omnia Protocol（OMNIA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00537312 24H最高价 $ 0.00547062 历史最高 $ 0.724005 最低价 $ 0.00100478 涨跌幅（1H） +0.01% 涨跌幅（1D） -0.02% 漲跌幅（7D） -3.42%

Omnia Protocol（OMNIA）当前实时价格为 $0.00544963。过去 24 小时内，OMNIA 的交易价格在 $ 0.00537312 至 $ 0.00547062 之间波动，市场活跃度显著。OMNIA 的历史最高价为 $ 0.724005，历史最低价为 $ 0.00100478。

从短期表现来看，OMNIA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.01%，过去 24 小时内变动为 -0.02%，过去 7 天内累计变动为 -3.42%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Omnia Protocol（OMNIA）市场信息

市值 $ 172.58K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 535.68K 流通量 31.70M 总供应量 98,399,222.0

Omnia Protocol 的当前市值为 $ 172.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OMNIA 的流通量为 31.70M，总供应量是 98399222.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 535.68K。