Omax 今日价格

Omax (OMAX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 OMAX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OMAX。

Omax 目前市值在 $ 52,151 排名第 #-，流通供应量为 9.00B OMAX。过去 24 小时内，OMAX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.060187，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OMAX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Omax（OMAX）市场信息

市值 $ 52.15K$ 52.15K $ 52.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 52.15K$ 52.15K $ 52.15K 流通量 9.00B 9.00B 9.00B 总供应量 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

Omax 的当前市值为 $ 52.15K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OMAX 的流通量为 9.00B，总供应量是 9000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 52.15K。