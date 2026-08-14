Odos 今日价格

Odos (ODOS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.49%。当前 ODOS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ODOS。

Odos 目前市值在 $ 1,196,640 排名第 #-，流通供应量为 1.60B ODOS。过去 24 小时内，ODOS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04904018，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ODOS 在过去一小时内波动了 -0.99%，过去7 天内波动了 -12.40%。过去一天，总交易量达到 $ 205.81K。

Odos（ODOS）市场信息

市值 $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 成交量（24H） $ 205.81K$ 205.81K $ 205.81K 完全稀释市值 $ 7.48M$ 7.48M $ 7.48M 流通量 1.60B 1.60B 1.60B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Odos 的当前市值为 $ 1.20M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 205.81K。ODOS 的流通量为 1.60B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.48M。