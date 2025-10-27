Nuff Respect（NUFR）价格信息 (USD)

Nuff Respect（NUFR）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，NUFR 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。NUFR 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，NUFR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.88%，过去 24 小时内变动为 +5.81%，过去 7 天内累计变动为 +16.87%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Nuff Respect（NUFR）市场信息

市值 $ 273.63K$ 273.63K $ 273.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 342.04K$ 342.04K $ 342.04K 流通量 799.97M 799.97M 799.97M 总供应量 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906

Nuff Respect 的当前市值为 $ 273.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NUFR 的流通量为 799.97M，总供应量是 999966579.9507906，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 342.04K。