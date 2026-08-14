NPRO 今日价格

NPRO (NPRO) 今日实时价格为 $ 0.208543，过去 24 小时内变化了 3.46%。当前 NPRO 兑 USD 的汇率为 $ 0.208543 每 NPRO。

NPRO 目前市值在 $ 373,386 排名第 #-，流通供应量为 1.79M NPRO。过去 24 小时内，NPRO 的交易价格在 $ 0.208478（低点）和 $ 0.218453（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.993382，而历史最低价为 $ 0.168845。

短期表现方面，NPRO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -7.38%。过去一天，总交易量达到 $ 466.14。

NPRO（NPRO）市场信息

市值 $ 373.39K$ 373.39K $ 373.39K 成交量（24H） $ 466.14$ 466.14 $ 466.14 完全稀释市值 $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M 流通量 1.79M 1.79M 1.79M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

NPRO 的当前市值为 $ 373.39K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 466.14。NPRO 的流通量为 1.79M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.09M。