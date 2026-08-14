NORUGGIES 今日价格

NORUGGIES (NORUGGIES) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 NORUGGIES 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NORUGGIES。

NORUGGIES 目前市值在 $ 22,399 排名第 #-，流通供应量为 994.97M NORUGGIES。过去 24 小时内，NORUGGIES 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NORUGGIES 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

NORUGGIES（NORUGGIES）市场信息

市值 $ 22.40K$ 22.40K $ 22.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.40K$ 22.40K $ 22.40K 流通量 994.97M 994.97M 994.97M 总供应量 994,970,996.407728 994,970,996.407728 994,970,996.407728

NORUGGIES 的当前市值为 $ 22.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NORUGGIES 的流通量为 994.97M，总供应量是 994970996.407728，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.40K。