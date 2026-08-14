NodalWaves 今日价格

NodalWaves (NODAL) 今日实时价格为 $ 0.00306848，过去 24 小时内变化了 3.92%。当前 NODAL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00306848 每 NODAL。

NodalWaves 目前市值在 $ 1,155,003 排名第 #-，流通供应量为 376.41M NODAL。过去 24 小时内，NODAL 的交易价格在 $ 0.00294989（低点）和 $ 0.00313824（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0040084，而历史最低价为 $ 0.00196783。

短期表现方面，NODAL 在过去一小时内波动了 -0.11%，过去7 天内波动了 +32.65%。过去一天，总交易量达到 $ 8.23K。

NodalWaves（NODAL）市场信息

市值 $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M 成交量（24H） $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K 完全稀释市值 $ 30.68M$ 30.68M $ 30.68M 流通量 376.41M 376.41M 376.41M 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

NodalWaves 的当前市值为 $ 1.16M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.23K。NODAL 的流通量为 376.41M，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.68M。