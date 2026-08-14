NEEGY 今日价格

NEEGY (NEEGY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.70%。当前 NEEGY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NEEGY。

NEEGY 目前市值在 $ 505,361 排名第 #-，流通供应量为 999.82M NEEGY。过去 24 小时内，NEEGY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00248524，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NEEGY 在过去一小时内波动了 +1.23%，过去7 天内波动了 -70.67%。过去一天，总交易量达到 $ 241.75K。

NEEGY（NEEGY）市场信息

市值 $ 505.36K$ 505.36K $ 505.36K 成交量（24H） $ 241.75K$ 241.75K $ 241.75K 完全稀释市值 $ 505.36K$ 505.36K $ 505.36K 流通量 999.82M 999.82M 999.82M 总供应量 999,815,723.974902 999,815,723.974902 999,815,723.974902

NEEGY 的当前市值为 $ 505.36K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 241.75K。NEEGY 的流通量为 999.82M，总供应量是 999815723.974902，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 505.36K。