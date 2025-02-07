Nectar 价格 (NECT)

USD

Nectar (NECT) 实时价格图表

$1
$1$1
-1.20%(1D)

今天 Nectar (NECT) 的价格

今天 Nectar (NECT) 的实时价格为 1.005 USD。目前其市值为 $ 4.72M USD。NECT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nectar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 662.61K USD
- Nectar 当天价格变化为 -0.72%
- 其循环供应量为 4.72M USD

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Nectar (NECT) 价格表现 USD

今天内，Nectar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.007355083081935
在过去30天内，Nectar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Nectar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Nectar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.007355083081935-0.72%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Nectar (NECT) 价格分析

Nectar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.983899
$ 0.983899$ 0.983899

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

+0.68%

-0.72%

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Nectar (NECT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.72M
$ 4.72M$ 4.72M

$ 662.61K
$ 662.61K$ 662.61K

4.72M
4.72M 4.72M

什么是Nectar (NECT)

Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral. Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem.

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Nectar (NECT) 资源

白皮书
官网

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NECT 兑换为当地货币

1 NECT 兑换 AUD
A$1.59795
1 NECT 兑换 GBP
0.804
1 NECT 兑换 EUR
0.9648
1 NECT 兑换 USD
$1.005
1 NECT 兑换 MYR
RM4.4622
1 NECT 兑换 TRY
36.1599
1 NECT 兑换 JPY
¥152.4786
1 NECT 兑换 RUB
97.2237
1 NECT 兑换 INR
87.88725
1 NECT 兑换 IDR
Rp16,475.4072
1 NECT 兑换 PHP
58.29
1 NECT 兑换 EGP
￡E.50.5515
1 NECT 兑换 BRL
R$5.7888
1 NECT 兑换 CAD
C$1.43715
1 NECT 兑换 BDT
122.29845
1 NECT 兑换 NGN
1,506.74625
1 NECT 兑换 UAH
41.57685
1 NECT 兑换 VES
Bs60.3
1 NECT 兑换 PKR
Rs279.86235
1 NECT 兑换 KZT
515.3841
1 NECT 兑换 THB
฿33.83835
1 NECT 兑换 TWD
NT$32.964
1 NECT 兑换 CHF
Fr0.9045
1 NECT 兑换 HKD
HK$7.8189
1 NECT 兑换 MAD
.د.م10.05