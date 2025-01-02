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MUT 价格 (MUT)

USD

MUT (MUT) 实时价格图表

$0.00140135
$0.00140135$0.00140135
-19.00%(1D)

今天 MUT (MUT) 的价格

今天 MUT (MUT) 的实时价格为 0.00140135 USD。目前其市值为 $ 1.33M USD。MUT 兑换 USD 的价格为实时更新。
MUT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 274.10K USD
- MUT 当天价格变化为 -19.06%
- 其循环供应量为 963.68M USD

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MUT (MUT) 价格表现 USD

今天内，MUT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000330137984539422
在过去30天内，MUT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013320741
在过去60天内，MUT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，MUT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000330137984539422-19.06%
30天$ -0.0013320741-95.05%
60天$ 0--
90天$ 0--

MUT (MUT) 价格分析

MUT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00175401
$ 0.00175401$ 0.00175401

$ 0.089324
$ 0.089324$ 0.089324

+2.87%

-19.06%

+299.02%

MUT (MUT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

$ 274.10K
$ 274.10K$ 274.10K

963.68M
963.68M 963.68M

什么是MUT (MUT)

The MUT Token is a revolutionary initiative that aims to promote mutual aid within a growing and supportive community. Developed on the robust Polygon network, the MUT Token offers exclusive benefits to its holders, as well as contributing directly to strengthening the community. To be a pillar of support and growth for communities, using blockchain technology to offer opportunities for mutual aid and exclusive benefits.

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MUT (MUT) 资源

官网

大家还在问：关于 MUT (MUT) 的其他问题

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MUT 兑换为当地货币

1 MUT 兑换 AUD
A$0.00224216
1 MUT 兑换 GBP
0.00112108
1 MUT 兑换 EUR
0.001345296
1 MUT 兑换 USD
$0.00140135
1 MUT 兑换 MYR
RM0.0062640345
1 MUT 兑换 TRY
0.0494816685
1 MUT 兑换 JPY
¥0.2201941255
1 MUT 兑换 RUB
0.1548351615
1 MUT 兑换 INR
0.120151749
1 MUT 兑换 IDR
Rp22.6024161905
1 MUT 兑换 PHP
0.0811802055
1 MUT 兑换 EGP
￡E.0.0711185125
1 MUT 兑换 BRL
R$0.008660343
1 MUT 兑换 CAD
C$0.002017944
1 MUT 兑换 BDT
0.167461325
1 MUT 兑换 NGN
2.169261773
1 MUT 兑换 UAH
0.058940781
1 MUT 兑换 VES
Bs0.07146885
1 MUT 兑换 PKR
Rs0.3903460425
1 MUT 兑换 KZT
0.7356106555
1 MUT 兑换 THB
฿0.0480242645
1 MUT 兑换 TWD
NT$0.0460904015
1 MUT 兑换 CHF
Fr0.001261215
1 MUT 兑换 HKD
HK$0.0108884895
1 MUT 兑换 MAD
.د.م0.014153635