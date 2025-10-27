Mooncoin（MOONCOIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00004072 24H最高价 $ 0.00004206 历史最高 $ 0.00514511 最低价 $ 0.00003889 涨跌幅（1H） -0.82% 涨跌幅（1D） +2.28% 漲跌幅（7D） -15.19%

Mooncoin（MOONCOIN）当前实时价格为 $0.00004171。过去 24 小时内，MOONCOIN 的交易价格在 $ 0.00004072 至 $ 0.00004206 之间波动，市场活跃度显著。MOONCOIN 的历史最高价为 $ 0.00514511，历史最低价为 $ 0.00003889。

从短期表现来看，MOONCOIN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.82%，过去 24 小时内变动为 +2.28%，过去 7 天内累计变动为 -15.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mooncoin（MOONCOIN）市场信息

市值 $ 41.67K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 41.67K 流通量 998.93M 总供应量 998,933,652.970886

Mooncoin 的当前市值为 $ 41.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOONCOIN 的流通量为 998.93M，总供应量是 998933652.970886，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 41.67K。