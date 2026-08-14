MoltID 今日价格

MoltID (MOLTID) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.84%。当前 MOLTID 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MOLTID。

MoltID 目前市值在 $ 18,916.42 排名第 #-，流通供应量为 956.44M MOLTID。过去 24 小时内，MOLTID 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00240296，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MOLTID 在过去一小时内波动了 -0.25%，过去7 天内波动了 -10.26%。过去一天，总交易量达到 --。

MoltID（MOLTID）市场信息

市值 $ 18.92K$ 18.92K $ 18.92K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.92K$ 18.92K $ 18.92K 流通量 956.44M 956.44M 956.44M 总供应量 956,444,135.854213 956,444,135.854213 956,444,135.854213

MoltID 的当前市值为 $ 18.92K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOLTID 的流通量为 956.44M，总供应量是 956444135.854213，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.92K。