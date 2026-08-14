Moltbook 今日价格

Moltbook (MOLT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.31%。当前 MOLT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MOLT。

Moltbook 目前市值在 $ 375,713 排名第 #-，流通供应量为 100.00B MOLT。过去 24 小时内，MOLT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MOLT 在过去一小时内波动了 +0.04%，过去7 天内波动了 -7.85%。过去一天，总交易量达到 --。

Moltbook（MOLT）市场信息

市值 $ 375.71K$ 375.71K $ 375.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 375.71K$ 375.71K $ 375.71K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Moltbook 的当前市值为 $ 375.71K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOLT 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 375.71K。