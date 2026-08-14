MineBean 今日价格

MineBean (BEAN) 今日实时价格为 $ 1.086，过去 24 小时内变化了 1.32%。当前 BEAN 兑 USD 的汇率为 $ 1.086 每 BEAN。

MineBean 目前市值在 $ 88,621 排名第 #-，流通供应量为 81.56K BEAN。过去 24 小时内，BEAN 的交易价格在 $ 0.97081（低点）和 $ 1.2（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 295.78，而历史最低价为 $ 0.97081。

短期表现方面，BEAN 在过去一小时内波动了 -1.13%，过去7 天内波动了 -19.94%。过去一天，总交易量达到 $ 9.07K。

MineBean（BEAN）市场信息

市值 $ 88.62K$ 88.62K $ 88.62K 成交量（24H） $ 9.07K$ 9.07K $ 9.07K 完全稀释市值 $ 124.54K$ 124.54K $ 124.54K 流通量 81.56K 81.56K 81.56K 总供应量 114,619.4118133806 114,619.4118133806 114,619.4118133806

MineBean 的当前市值为 $ 88.62K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.07K。BEAN 的流通量为 81.56K，总供应量是 114619.4118133806，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 124.54K。